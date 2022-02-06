В столице Канады объявлен режим ЧП

Мэрия канадской столицы объявила о введении режима чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков, которые выступают против коронавирусных ограничений. В администрации Оттавы заявили, что необходима поддержка со стороны других юрисдикций и уровней власти, сообщил телеканал CBC.

Объявление режима ЧП отражает серьёзную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями, — сказано в пресс-релизе мэрии.

Мэр города неоднократно заявлял, что ситуация вышла из-под контроля местных властей. В полиции признались, что в городе не хватает полицейских, чтобы справиться с протестующими. Протесты усилились в выходные из-за увеличения количества людей.

Ранее сообщалось, что в ряде городов Канады проходят акции протеста против коронавирусных ограничений. Самая крупная из них началась 29 января в Оттаве. В канадском Виннипеге, штат Манитоба, четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля.

На фоне манифестаций премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй уехал из своего дома из соображений безопасности. Он переехал в неназванное место в столице.