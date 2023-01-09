В столице Бразилии ввели режим ЧС из-за беспорядков

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации в столице страны Бразилиа, сообщает Globo. Особое положение будет действовать до конца месяца из-за беспорядков.

Все те люди, которые участвовали в этом, будут найдены и наказаны. Они поймут, что демократия гарантирует право на свободу слова, но она также требует от людей уважать институты, созданные для укрепления демократии, — заявил Лилу.

Тем временем полиция пытается выбить протестующих из здания конгресса и президентского дворца.

Вертолет военной полиции столичного Федерального округа Бразилии сбрасывает на протестующих шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса в столице страны. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал захват правительственных зданий в Бразилии «нелегальной оккупацией» и выразил свою поддержку президенту Луле да Силве. Он назвал протестующих «агрессивными экстремистами». Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь также осудил беспорядки и заявил о полной поддержке новому правительству страны.