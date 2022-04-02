В столице Азербайджана прогремел взрыв

Взрыв прогремел в одном из ночных клубов столицы Азербайджана Баку. По предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщает МЧС республики.

Инфомация об инциденте поступила на горячую линию МЧС около 03:00 по местному времени (около 02:00 по Москве). Сообщалось о взрыве на объекте в Баку.

По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается также, что в результате взрыва произошёл пожар. Он потушен. на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

В свою очередь ИА АзерТАдж со ссылкой на данные республиканского Минздрава сообщает о 24 госпитализированных пострадавших.

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