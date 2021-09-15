В рядах талибов произошёл раскол

Крупный скандал внутри движения «Талибан» (организация запрещена в России) вспыхнул спустя всего несколько дней после объявления нового правительства Афганистана. Источники в группировке сообщали, что представители двух политических течений боевиков устроили драку в президентском дворце Кабула во время обсуждения оргвопросов работы нового кабмина Афганистана. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в стране.

По свидетельству информаторов издания, конфликт, сопровождавшийся дракой, вспыхнул на фоне «делёжки» славы и заслуг в победе над США в стране. Факт внутреннего конфликта среди боевиков вышел в свет после исчезновения на несколько дней одного из лидеров террористического движения муллы Абдулы Гани Барадара из поля зрения средств массовой информации.

Несмотря на опровержения со стороны талибов, источники СМИ рассказали, что конфликт возник во время словесной перепалки Барадара с Халилем ар-Рахманом Хаккани из-за организационных вопросов работы нового кабинета министров Афганистана. Рядовые сторонники двух лидеров движения устроили массовую драку в президентском дворце.

Ранее движение «Талибан» объявило состав нового правительства Афганистана. Все министерские должности займут представители группировки. Официальный представитель боевиков Забихулла Муджахид отметил, что данный состав является временным.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию и взяли её под контроль.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.