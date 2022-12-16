В Стамбуле загорелся ТЦ Metrocity

Фото: Emrah Oprukcu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В деловом районе Левент в Стамбуле загорелся торговый центр Metrocity, передает DHA. Пожар вспыхнул на крыше ТЦ. Все сотрудники и покупатели были эвакуированы. Представители экстренных служб сообщили, что на данный момент жертв нет.

На данный момент нет жертв или пострадавших, — говорится в сообщении.

9 декабря в Стамбуле загорелся пятизвездочный отель Kempinski в здании османского дворца Чыраган, построенного в XIX веке. Гостиница располагается в районе Бешикташ на берегу Босфора. Одного пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи.

16 ноября в районе Фатих в Стамбуле прогремел взрыв. На улице загорелся автомобиль, пламя перекинулось на соседние машины. О погибших и пострадавших не сообщалось. ЧП произошло на улице Коджамустафапаша в 5 км к западу от площади Султанахмет, где находятся основные достопримечательности Стамбула — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

Ранее взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре крупнейшего турецкого города, погибли шесть человек, десятки пострадали.