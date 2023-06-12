В Стамбуле задержали двух подозреваемых в убийстве россиянина

Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

В Стамбуле задержали двух подозреваемых в нападении на российского туриста. Их дела переданы в судебные органы. В настоящее время ведутся поиски остальных злоумышленников. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на сообщения городского департамента полиции.

В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку, и подозреваемые, осуществившие нападение, были пойманы и задержаны в короткие сроки, — сообщил телеканал.

По данным агентства DHA, дела задержанных переданы в судебные органы по статье «умышленное убийство».

Ранее сообщалось о том, что гражданин России погиб в результате нападения преступников в Стамбуле. По имеющейся информации, злоумышленников было четверо, двое из них уже задержаны. Россиян скончался от удара ножом в сердце. СМИ сообщили, что нападение произошло 11 июня в 08:30. Отмечалось, что мужчина столкнулся с вымогателями, которые требовали у него его смартфон.