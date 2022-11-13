В Стамбуле усилены меры безопасности у генконсульства РФ ТАСС: в Стамбуле усилены меры безопасности у генконсульства РФ на улице Истикляль

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Правоохранительные органы усилили меры безопасности возле генконсульства России на улице Истикляль в Стамбуле, где днем 13 ноября прогремел взрыв, пишет ТАСС. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв возросло до шести, пострадали 53 человека. По его словам, собранные данные указывают на то, что это был теракт.

Полицейское оцепление выставлено на подступах к улице Истикляль для усиления охраны, однако проход к ее некоторым частям уже открыт для пешеходов. Российское генконсульство расположено на открытой части улицы, далеко от места взрыва, однако у дипмиссии также выставлено оцепление и усилена охрана.

По информации агентства, улица перекрыта в середине, ближе к площади Таксим. Полиция оградила проход забором, возле которого дежурят более 15 вооруженных автоматами сотрудников правоохранительных органов. Рядом с оцеплением припаркована бронированная полицейская машина с еще несколькими сотрудниками с автоматами и в масках.

Ранее в Сети появились кадры ЧП в Стамбуле с разных ракурсов. Взрыв прогремел в дневное время суток, когда на туристической улице было много народу. По словам одного из очевидцев, трагедия произошла неподалеку от мечети и церкви на площади Турецкой Республики.

Следователи рассматривают версию, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, однако официального подтверждения этой информации нет.

Турецкий портал OdaTv разместил фотографию женщины, которая может быть причастна ко взрыву. По информации СМИ, она оставила пакет с взрывчаткой на улице Истикляль.

Также стало известно, что неподалеку от места взрыва находилась девушка из России вместе с матерью. Россиянка запечатлела кадры того, как люди в панике пытаются укрыться в ближайших зданиях.