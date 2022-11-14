В Стамбуле открыли для пешеходов улицу Истикляль, где произошел взрыв

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Улица Истикляль в Стамбуле, где в накануне произошел взрыв, вновь открыта для пешеходов, сообщил телеканал NTV. Ранее она была перекрыта полицией из соображений безопасности и для проведения расследования на месте ЧП.

Улица Истикляль вновь открыта для движения пешеходов, — сообщает телеканал.

Мощный взрыв произошел накануне на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре турецкой столицы в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). В Министерстве юстиции страны расценили произошедшее как теракт. Глава ведомства Бекир Боздаг сообщил, что рассматриваются две версии взрыва.

В Сети распространились кадры, предположительно, момента взрыва. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил гибель шести человек в результате ЧП. Вице-президент страны Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем. По его словам, власти расценивают взрыв в Стамбуле как теракт.

Позднее турецкие правоохранители задержали человека, который оставил бомбу на улице Истикляль. Глава МВД страны Сулейман Сойлу заявил, что за организацией взрывов стоят курды.