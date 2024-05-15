В Стамбуле горело популярное у туристов место Египетский рынок загорелся в Стамбуле

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Старинный Египетский рынок в исторической части Стамбула загорелся, но пожар оперативно потушили пожарные, сообщает глава муниципалитета района Фатих Мехмет Туран в интервью телеканалу CNN Türk. Никто не пострадал.

По словам Турана, возгорание началось на крыше рынка утром, но спасатели оперативно прибыли на место события. В ликвидации пожара приняли участие около 15 единиц спецтехники. Другие детали происшествия не приводятся.

Пожар был быстро потушен, серьезных проблем нет. Никто не пострадал, — заявил представитель власти.

Ранее самолет с футболистами турецкого клуба «Кайсериспор» поразила молния. Никто не пострадал. Инцидент произошел по пути самолета в Стамбул, где был запланирован матч «Фенербахче» — «Кайсериспор».

Также сообщалось, что полицейские в Стамбуле задержали 210 человек, которые устроили стычки с правоохранителями в попытке прорваться на стамбульскую площадь Таксим. Часть задержанных, устроивших беспорядки в День труда и солидарности, использовали против стражей порядка камни и палки.

Кроме того, власти Стамбула не давали разрешения на проведение первомайской демонстрации на Таксиме, однако представители профсоюзов и политических партий все равно вышли на площадь. В городе было перекрыто свыше 70 улиц, для охраны порядка власти привлекли 42 тысячи полицейских.