В США женщину выгнали из церкви из-за пучка кинзы

Прихожане Объединённой методисткой церкви в Оклахоме (США) выгнали из храма американку Эшли Антиверсо после того, как та принесла кинзу для приготовления супа. Как сообщает News18, посетители церкви решили, что это — марихуана.

Сама Антиверсо заявила, что хотела приготовить для всех экзотический филиппинский суп менудо, для приготовления которого используется кинза, однако прихожане ей не поверили и выгнали, подумав, что зелень на самом деле наркотическая.

Они даже не дали мне ничего объяснить. Просто обвинили меня, — заявила женщина.

Вызванная полиция подтвердила, что растение было приправой, а не наркотическим средством. Позже церковные власти разрешили Антиверсо продолжить посещать службы.

Ранее власти американского штата Вашингтон решили поощрить вакцинацию от коронавируса, предлагая бесплатно получить марихуану, пиво, вино или коктейль. Сообщалось, что авторизованные продавцы марихуаны в Вашингтоне смогут бесплатно выдавать одну самокрутку с наркотиком лицам старше 21 года, получившим укол вакцины. При этом марихуану за вакцинацию можно получить не только в штате Вашингтон, но и в Аризоне. Кроме того, активисты движения New York Marijuana Justice 20 июня в Нью-Йорке предлагали привитым гражданам по одной бесплатной самокрутке.