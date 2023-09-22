В США заявили об усилении активности России и Китая на ядерных полигонах CNN: Россия и Китай построили новые объекты на ядерных полигонах

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Россия, Китай и США построили новые объекты на своих ядерных полигонах на фоне усиливающейся напряженности в отношениях между странами, сообщает американский телеканал CNN. Журналисты опирались на кадры с полигонов, снятые с помощью спутников. Отмечается, что ни одна из трех сторон не анонсировала проведение ядерных испытаний. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали сведения CNN.

Хотя нет никаких доказательств того, что Россия, США или Китай готовятся к неминуемому ядерному испытанию, изображения, полученные и предоставленные известным аналитиком в области исследований военного нераспространения, иллюстрируют недавнее расширение трех ядерных испытательных полигонов, — говорится в публикации.

На спутниковых снимках запечатлены три ядерных объекта: российский полигон на Новой Земле, китайский полигон в регионе Синьцзян, а также американский полигон в штате Невада. Журналисты обратили внимание на новые дороги, прорытые тоннели, а также на возросшее число транспортных средств, въезжающих и выезжающих с территории объектов. Предполагается, что в скором времени страны объявят о возобновлении испытаний ядерного оружия.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее заявил, что у России нет сдерживающих факторов применения ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что его использование возможно в случае, если другое государство попытается нарушить суверенитет РФ или нанести удар по ее критической инфраструктуре.