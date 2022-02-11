В США заявили об отзыве наблюдателей ОБСЕ и дипломатов с Украины

Администрация США намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине на фоне обострения ситуации вокруг страны. Также в Белом доме изучают возможность дальнейшего сокращения штата посольства в Киеве, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Отзывать дипломатов власти США намерены «на основании тех данных, что Россия может атаковать Украину до завершения Олимпийских игр на предстоящей неделе».

О том, что Вашингтон принял решение сократить своё дипломатическое присутствие в американском посольстве, чуть позже сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По словам официального представителя Белого дома, дипломаты покинут Киев из-за эскалации ситуации на российско-украинской границе. Салливан также считает, что Россия может напасть на Украину во время Олимпиады.

Как мы и говорили раньше, сейчас такой момент, когда вторжение может произойти в любой момент, если президент [России Владимир Путин] отдаст приказ об этом, — заявил Салливан на брифинге в Белом доме.

Советник президента добавил, что США призывают своих граждан покинуть Украину. В то же время Салливан подтвердил, что Штаты по-прежнему не рассматривают возможность введения превентивных санкций против России.

Ранее сообщалось, что США уверены: Россия решила вторгнуться на Украину. И произойдёт это уже на следующей неделе. По словам представителей Белого дома, на территории Украины разыграется ужасающая кровавая кампания.