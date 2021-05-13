В США заявили об ответственности России за кибервзлом нефтепровода

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что его российский коллега Владимир Путин не причастен к кибератаке на трубопровод. При этом он отметил, что напавшие на Colonial Pipeline хакеры могут находиться на территории России. По словам Байдена, Вашингтон поддерживает контакты с Москвой по поводу взлома трубопроводной компании Colonial.

7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Произошедшая атака отразилась на транспортировке бензина. На следующий день после инцидента Минтранс США объявил на 30 дней режим ЧП в нескольких штатах, а также поручил обеспечить немедленную транспортировку бензина.