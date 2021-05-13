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В США заявили об ответственности России за кибервзлом нефтепровода

20:58, 13 мая 2021
Фото: AP Photo/Chris Carlson/ТАСС

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что его российский коллега Владимир Путин не причастен к кибератаке на трубопровод. При этом он отметил, что напавшие на Colonial Pipeline хакеры могут находиться на территории России. По словам Байдена, Вашингтон поддерживает контакты с Москвой по поводу взлома трубопроводной компании Colonial.

7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Произошедшая атака отразилась на транспортировке бензина. На следующий день после инцидента Минтранс США объявил на 30 дней режим ЧП в нескольких штатах, а также поручил обеспечить немедленную транспортировку бензина.

 
Белый дом указывает на «некоторую ответственность» России за хакерскую атаку на нефтепровод Colonial Pipeline. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
Даже если <…> подтверждено, что у нас после проведения процесса расследования нет информации, чтобы власти участвовали в этом, всё равно есть некоторая ответственность, — приводит её слова РИА Новости.
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