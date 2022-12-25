В США заявили об отчаянии Зеленского в рождественском поздравлении Newsweek: Зеленский в рождественском обращении указал на мрачную судьбу Киева

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд назвал рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского мрачным, так как, по словам главы государства, в Киеве не горят праздничные огни и нет звона колоколов. В своей статье он указал на слова Зеленского о том, что за 10 месяцев конфликта тот «потерял самого себя».

Его послание в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим. Зеленский рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта, — написал Макдональд.

Он также напомнил про заявление Зеленского о том, что Украина «противостоит России более восьми лет», поэтому следует проявить терпение.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу заявил, что Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме». Карлсон предложил называть теперь Зеленского так и отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, так как «прилетел в Вашингтон в неподобающем виде».