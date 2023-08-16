В США заявили о возможном расколе на Украине из-за неудач контрнаступления Newsweek: между украинским командованием и правительством назревает раскол

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Между украинским военным командованием и администрацией президента страны Владимира Зеленского назревает раскол, связанный с провалами в контрнаступлении, сообщает газета Newsweek со ссылкой на источники. По информации издания, военные изначально предоставили правительству чрезмерно положительные оценки наступления, которые себя не оправдали.

Есть ощущение, что они были введены в заблуждение военными в отношении того, насколько хорошо пройдет это контрнаступление, что им были предоставлены чрезмерно радужные оценки с военной стороны, — сказал источник, близкий к украинскому правительству.

При этом издание отмечает, что ряд гражданских правительственных чиновников оказались недовольны неверными оценками, но главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стремится продолжить наступление.

Среди украинского руководства определенно есть некоторые разногласия по поводу военной стратегии. <...> Есть Залужный и другие, <...> которые хотят продолжать наступление, — рассказал собеседник издания.

Разногласия между военными и политическим руководством Украины нагнетаются не только отсутствием больших успехов в контрнаступлении, но и явной обеспокоенностью официальных лиц на Западе из-за медленного темпа операции.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что ВСУ столкнутся с трудностями при продолжении контрнаступления осенью из-за погодных условий. Он напомнил, что техника НАТО, которая была предоставлена Украине странами-союзницами, не приспособлена к раскисшему грунту. По словам полковника, контрнаступление ВСУ сведется к артиллерийским обстрелам. И от украинской, и от российской армии следует ожидать небольших вылазок. По его мнению, такая ситуация сохранится до холодов и первого снега.