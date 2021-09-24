В США заявили о важности борьбы с «угрозами» от РФ и Китая

Сенатор-демократ Кристофер Мерфи заявил, что для США остаётся важным противостоять угрозам, которые якобы поступают со стороны России и Китая. По его словам, для борьбы с Москвой и Пекином следует направлять инвестиции в развитие дипломатических и невоенных средств, сообщает RT.

Мерфи подчеркнул , что США ещё недавно считались страной, которая увязла в Афганистане. Однако после вывода американских войск из азиатского государства высвободилось «много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов». Их следует направить на другие проекты, считает сенатор.

Теперь мы можем переключиться на те сферы противостояния, в которых способны одержать верх, — уверен Мерфи.

Ранее стало известно, что Россия на сегодняшний день представляет для США основную военную угрозу. При этом Китай является для Вашингтона «долгосрочной угрозой», заявил глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк. Офицер отметил, что опасаться следует и Москвы, и Пекина, которые являются «равными в некинетических аспектах — кибернетическом, космическом».