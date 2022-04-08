В США заявили о стремлении отлучить Европу от российской нефти

Соединённые Штаты намерены отлучить европейские страны от российских газа и нефти, заявил помощник американского президента Джейк Салливан в эфире CNN. По его словам, Вашингтон прилагает сверхусилия для того, чтобы сократить зависимость европейских государств от энергетических ресурсов из РФ.

Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти, — сказал Салливан.

Ранее директор Института немецкой экономики в Кёльне Михаэль Хютер заявил, что ФРГ будет зависеть от газа из России ещё минимум два года. По его словам, в эти сроки в энергоресурсах будут остро нуждаться целые отрасли. Он допустил, что после введения эмбарго на российские поставки могут остановить работу ряд компаний и целые сектора экономики. По мнению Хютера, сжиженным газом из других точек мира в ФРГ можно заменить только треть поставок из России.

Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер сообщил, что резкий отказ от газа из России грозит массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями. В такой ситуации решение об эмбарго следует принимать предусмотрительно.