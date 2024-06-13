В США заявили о стабилизации обстановки на одном из участков в зоне СВО Пентагон: ситуация с боями в районе Харькова стабилизировалась

Фото: МО Украины

Ситуация в районе Харькова в настоящее время стабилизировалась, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, которые приводит ТАСС, обстановка на этом участке фронта более спокойная, чем была в последние несколько недель.

Я бы вам сказал, что ситуация в большей степени стабилизировалась, чем в последние несколько недель, — отметил он.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступавший вместе с Брауном, отметил, что США пару недель назад предполагали, что ВС России к этому моменту добьются «существенного прорыва» у Харькова. Но, по его оценкам, сейчас эта возможность не просматривается.

Не думаю, что мы его (прорыв. — NEWS.ru) увидим в дальнейшем, — сказал он.

Остин также заявил, что США не одобряли нанесение ударов американским оружием вглубь территории России, эта политика не изменилась. Так глава Пентагона ответил на вопрос, одобряли ли США нанесение ударов американским дальнобойным оружием после очередного заседания группы координации поставок вооружений и военной техники Украине.

Ранее представитель Пентагона заявил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России американское оружие. ВСУ смогут бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. При этом Киев не получал разрешения на удары дальнобойным оружием.