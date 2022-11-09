В США заявили о сложностях Вашингтона с союзниками Newsweek: БРИКС расширяется, а у США сложности с союзниками

Фото: Narendra Modi / Global Look Press

На фоне расширения БРИКС, возглавляемым Россией, у США возникают сложности с союзниками, пишет американский журнал Newsweek. Издание отмечает, что Белый дом неоднократно отвергал сомнения партнеров о том, что международная организация представляет серьезную угрозу экономической мощи «Большой семерки», несмотря на то, что на БРИКС уже приходится 40% населения мира и более четверти ВВП. Важным, по мнению журналистов стало то, что Алжир, Аргентина и Иран уже подали заявку на вступление в организацию.

Вашингтон в свое время развеял опасения, что БРИКС представляет собой серьезную угрозу экономической мощи «Большой семерки». В это время на БРИКС, который возглавляет РФ, уже приходится 40% населения мира и более четверти ВВП, — сказано в публикации.

В статье также указали на то, что интерес к БРИКС также проявляют Египет, Турция и Саудовская Аравия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее провел встречу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, в ходе которой они обсудили совместное производство вооружений. По словам российского политика, во время беседы были затронуты вопросы состояния и перспективы военно-технического сотрудничества.

Глава российского МИД также отметил, что министры дали высокую оценку сотрудничеству двух стран на международных площадках, в том числе в рамках ООН, БРИКС, ШОС, G20 и других. Лавров также подчеркнул важность активных переговоров по заключению соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией.