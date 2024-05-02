В США заявили о сигнале из России о переговорах по Украине Глава разведки США Хейнс: РФ готова к переговорам по Украине, но не к уступкам

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Эврил Хейнс

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявил, что Россия выразила готовность к переговорам по урегулированию украинского кризиса с участием Вашингтона и Киева, однако без существенных уступок, передает Reuters. Она отметила, что президент России Владимир Путин уже несколько месяцев указывает на свою готовность вступить в переговоры с Украиной и США относительно будущего Украины, однако не демонстрирует готовности к серьезным компромиссам.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Хейнс также отметила, что Россия использует все более агрессивные методы на Украине, включая удары по инфраструктуре, чтобы убедить Украину в том, что продолжение военных действий только приведет к увеличению ущерба без реального пути к победе. Хейнс также подчеркнула, что ситуация на фронте и в международных делах складывается в пользу России.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Украина может хотеть вести переговоры с Россией, чтобы заморозить конфликт. Такое желание могло возникнуть из-за приближающихся выборов президента в США, считает он. Однако, по словам парламентария, стремление завершить конфликт и стремление начать диалог с РФ — это две разные вещи.