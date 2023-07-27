В США заявили о резкой смене позиции Европы по конфликту на Украине Макгрегор: из-за провала наступления ВСУ многие в Европе хотят скорее завершить конфликт

Фото: МО Украины

Большинство европейских стран изменили свое отношение к украинскому конфликту и хотят скорейшего его завершения, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, причиной тому стал провал контрнаступления ВСУ.

Сейчас европейцы (как мне говорят в кулуарах), за исключением британцев, занимают позицию «ну, мы не против, давайте просто покончим с этим». Но остальные, в Лондоне, Вашингтоне <...> не хотят этого признавать, — сказал Макгрегор.

По его мнению, США все-таки следует учесть позицию России и признать, что у нее «есть законные интересы на Украине». Кроме того, Вашингтону необходимо объявить, что Украина должна иметь нейтральный статус при любом исходе переговоров. Однако президент США Джо Байден делать этого не желает, заявил Макгрегор.

Ранее сообщалось, что западные аналитики назвали страны НАТО ответственными за провал наступления украинских войск. По их мнению, члены Альянса безответственно подошли к вопросу определения начала наступления и не обеспечили подготовку ВСУ к нему должным образом. В результате ВС России быстро адаптировались, а украинские войска столкнулись с «неприступной оборонительной линией» и это привело к низкой эффективности наступления и большим потерям.