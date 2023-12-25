В США заявили о расколе в НАТО из-за побед России на Украине Экс-советник Пентагона Фриман: победы России на Украине привели к расколу в НАТО

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Успехи России в боевых действиях на Украине привели к расколу в НАТО, заявил экс-помощник министра обороны США Час Фриман в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его мнению, потери ВСУ западной техники дискредитировали военные возможности Альянса.

Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта, — заявил экс-советник главы Пентагона.

Западным странам не удалось изолировать Россию, отметил бывший дипломат. Большинство государств не поддерживают курс Вашингтона на конфронтацию с Москвой, констатировал Фриман.

Санкции не ослабили Россию, а лишь укрепили ее экономику, отметил эксперт. При этом ограничения ударили по Германии и другим странам, которые лишились российского топлива, указал экс-советник.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать взлеты истребителей F-16 с военных баз в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран-членов НАТО в конфликте на Украине. Дипломат подчеркивал. что эти действия вынудят Россию на ответные меры.

Страны НАТО не отправляют сухопутные войска на Украину из-за риска огромных потерь, заявил ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он считает, что Запад недооценивает решительность российских военных в отношении защиты страны от внешних угроз.