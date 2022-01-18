В США заявили о поставке оружия Украине

В ходе специального телефонного брифинга Госдепартамента США представитель высокого ранга заявила, что США в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи. Она также уточнила, что за последний год Соединённые Штаты оказали Киеву больше помощи в сфере безопасности, чем за весь период с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

Могу заверить вас, что эти поставки военной помощи продолжаются и на ближайшие недели запланированы новые. В случае вторжения России на Украину мы предоставим Украине дополнительные оборонительные средства сверх тех, которые мы уже предоставляем, — заявила представитель Госдепа.

Она уточнила, что все аспекты ответных мер в случае такого сценария прорабатываются с коллегами по НАТО. Известно, что США окажет Украине в том числе финансовую помощь на сумму в $200 миллионов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. Она добавила, что консультации Вашингтона с партнёрами на этот счёт продолжаются.