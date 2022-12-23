В США заявили о попытке Зеленского убедить конгресс в победе Украины над РФ WP: Зеленский безуспешно попытался убедить Белый дом в победе Украины над Россией

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский попытался убедить американского лидера Джо Байдена в том, что Киев способен одержать победу над Россией, пишет The Washington Post. Отмечается, что в Белом доме скептически отнеслись к заявлениям украинского лидера. Источники издания указали, что Зеленский преследовал цель заручиться поддержкой скептически настроенных американских должностных лиц.

Зеленский во время короткой встречи с Байденом и законодателями пытался доказать, что Украина способна победить в конфликте с Россией. Американские чиновники утверждают, что это маловероятно, — сказано в публикации.

Автор статьи указал на то, что президент Украины хочет добиться дополнительной военной помощи перед военными действиями, которые запланированы на зиму.

Украинский президент Владимир Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме», ранее заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу. Карлсон предложил называть теперь Зеленского так и отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, прилетев в Вашингтон в неподобающем виде.