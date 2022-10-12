В США заявили о попытке Украины втянуть Россию в затяжную войну Global Research: Киев отказывается от переговоров, чтобы втянуть Россию в затяжную войну

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Американский геополитический и социальный аналитик Майкл Уитни в статье для Global Research заявил, что правительство Украины намеренно отказывается от мирных переговоров, чтобы втянуть Россию в затяжной конфликт. В Киеве, по его словам, рассчитывают, что таким образом получится истощить ресурсы Москвы и разрушить экономику страны. Журналист добавил при этом, что президент Путин вступился вовремя за жителей Донбасса.

У украинского правительства никогда не было намерения достичь мирного урегулирования с лидерами Донбасса. Их целью было обострить конфликт, чтобы спровоцировать Россию и втянуть ее в затяжную войну, которая истощит их ресурсы и разрушит их экономику, — написал Уитни.

Он назвал геноцидом действия украинского руководства по отношения к русскоязычному населению страны. Уитни добавил, что западные страны продолжают поддерживать Украину, ничего не зная «о преступлениях киевского режима».

Западные СМИ намеренно искажают информацию о конфликте на Украине, заявил ранее итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини. Он добавил, что это делается с целью формирования определенного общественного мнения. По его словам, Запад всеми доступными ресурсами пытается убедить мир в том, что Россия якобы истощила все свои силы.