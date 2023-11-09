В США заявили о попытке Запада подтолкнуть Зеленского к переговорам RS: Запад оказывает на Зеленского давление ради мирных переговоров с Россией

Страны Запада могут вынудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, заявил обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер. По его словам, на главу государства оказывается сильное внешнее и внутреннее давление, которое в конечном счете может подтолкнуть его к дипломатическому решению конфликта.

По словам Снайдера, на Зеленского давят военное руководство страны и ключевые партнеры Украины. Кроме того, действиями Зеленского недовольны и его политические соратники. Помощники главы государства считают, что его непримиримость и вера в победу препятствует способности Украины адаптироваться к изменившейся обстановке на фронте. Командование ВСУ недовольно решениями Зеленского по Авдеевке и Артемовску, которые привели к высоким потерям в армии.

У Украины, вероятно, есть время только до конца года, прежде чем начнутся более срочные обсуждения мирных переговоров, — отмечают источники издания в правительстве США.

Бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди ранее заявил, что правительство США осознало невозможность победы Украины над Россией. По его словам, в Вашингтоне винят в этом Зеленского, не справившегося с ролью «борца за свободу», которую для него приготовили страны Запада.