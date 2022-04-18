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Мир

В США заявили о подготовке очередной партии военной помощи Украине

00:21, 20 апреля 2022
В США заявили о подготовке очередной партии военной помощи Украине Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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США на этой неделе готовятся объявить об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации президента.

По сведениям телеканала, новый пакет помощи будет схож по размеру с предыдущим, когда Вашингтон выделил Киеву вооружение на $800 млн. Предполагается, что в этот раз в числе прочего в перечень военной помощи войдут артиллерийские орудия и «десятки тысяч» боеприпасов.

Накануне в Пентагоне сообщили о планах США обучить украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами. Инструкторы Минобороны США планируют тренировки и для других видов поставляемого Киеву вооружения.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны сообщил, что США не в состоянии отследить, куда именно попадает отправленное Америкой на Украину вооружение. Из-за этого оружие может оказаться у бандформирований.

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