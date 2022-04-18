В США заявили о подготовке очередной партии военной помощи Украине

США на этой неделе готовятся объявить об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации президента.

По сведениям телеканала, новый пакет помощи будет схож по размеру с предыдущим, когда Вашингтон выделил Киеву вооружение на $800 млн. Предполагается, что в этот раз в числе прочего в перечень военной помощи войдут артиллерийские орудия и «десятки тысяч» боеприпасов.

Накануне в Пентагоне сообщили о планах США обучить украинских военных обращению с передаваемыми им американскими гаубицами. Инструкторы Минобороны США планируют тренировки и для других видов поставляемого Киеву вооружения.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны сообщил, что США не в состоянии отследить, куда именно попадает отправленное Америкой на Украину вооружение. Из-за этого оружие может оказаться у бандформирований.