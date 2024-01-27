В США заявили о планах России подорвать роль доллара The Washington Post: Россия проводила совещания для подрыва роли доллара

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В России в 2022 и 2023 годах проходили совещания по «подрыву роли доллара», сообщает The Washington Post со ссылкой на полученные разведкой внутренние документы Совбеза РФ. По информации газеты, Москва планировала «демонтировать» глобальную финансовую систему и создать новый мировой порядок.

Как передает WP, в одном из документов разведки также сообщается о расширении сотрудничества между Россией и Китаем в области искусственного интеллекта. Согласно этому договору, Москва и Пекин должны сформировать новую финансовую систему, а также евразийскую цифровую валюту, которая будет основана на блокчейнах, чтобы обойти «западное доминирование».

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии газете опроверг сообщения о планах РФ подорвать доминирование США в мировой финансовой системе. По его словам, действия Москвы направлены на создание альтернативы и Запад своим поведением пытается подорвать доверие.

[Кремль] внимательно следит [за ситуацией] и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что 2023 год стал худшим для доллара с начала пандемии COVID-19. Индекс американской валюты за 12 месяцев сократился почти на 3%, что стало самым резким снижением за последние три года. Наиболее заметный спад доллара пришелся на четвертый квартал.