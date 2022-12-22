В США заявили о новом плане Киева по миру с Россией WSJ: офис Зеленского представит план мирного договора с Россией к 24 февраля 2023-го

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Администрация президента Украины Владимира Зеленского рассказала, что сейчас прорабатывается план мирного договора с Россией, пишет The Wall Street Journal. В офисе главы государства отметили, что раскроют его ближе к 24 февраля 2023 года. Представители украинского лидера при этом не стали раскрывать детали нового плана.

Команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину спецоперации на Украине 24 февраля или примерно в это время, — сказано в публикации.

Зеленский неоднократно выступал с заявлениями о том, что в настоящее время нет предпосылок для мирных переговоров с Москвой.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент США Джо Байден готов будет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам. Он добавил, что еще одним условием для проведения встречи станет проведение консультаций с Украиной.

Он при этом не стал называть конкретные действия Москвы, которые бы сигнализировали о «серьезной готовности» России к переговорам. Представитель Белого дома при этом добавил, что Путин якобы не выказал «абсолютно никакой готовности к переговорам».