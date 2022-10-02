В США заявили о неэффективности западных санкций против России Bloomberg: санкции Запада не оказали существенного влияния на состояние экономики России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Журналист Дэниел Флэтли в статье для Bloomberg заявил, что западные санкции оказались неэффективными против России. Многочисленные ограничительные меры, принятые в отношении Москвы, не оказали, по мнению автора статьи, существенного влияния на состояние российской экономики. Он добавил, что Россия продолжит поддерживать свой бюджет за счет доходов от продажи нефти и газа.

Введенные западными государствами многочисленные ограничительные меры в отношении Москвы не оказали существенного влияния на состояние российской экономики. В дальнейшем экономика России будет поддерживаться за счет доходов от продажи нефти и газа, — написал Флэтли.

Вашингтон неоднократно заявлял о том, что Запад ввел против России беспрецедентные санкции. По словам представителей американской администрации, ни одна страна мира не была под таким количеством ограничительных мер в истории.

Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в статье для Forbes ранее заявил, что введение предельной цены на российскую нефть странами Запада может стать для них «завершающим смертельным ударом». Он добавил, что для президента США Джо Байдена это решение может стать «самым большим просчетом в сфере энергетики».