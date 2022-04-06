В США заявили о намерении добиться от Индии снижения закупок оружия у РФ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит убеждать Нью-Дели в необходимости в будущем уменьшить закупки военной техники и оборудования у России. В Индии должны понять, что военные контакты с Москвой не в их интересах, отметил он на слушаниях в Конгрессе, сообщает The Hindustan Times.

Мы продолжаем работать с ними [Индией], чтобы гарантировать, что они понимают, что это не в <...> их интересах продолжать инвестировать в российскую [военную] технику, — подчеркнул глава Пентагона.

Он пояснил, что от Нью-Дели хотят добиться понимания требований Вашингтона. Они заключаются в том, что больше инвестировать Индии следует в те разновидности вооружений, «которые сделают нас по-прежнему совместимыми».

Ранее стало известно, что глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс отправится в Нью-Дели, чтобы убедить Индию в необходимости снизить зависимость от России на фоне событий на Украине. Глава МИД планирует обсудить с министром иностранных дел Индии Субраманьямой Джайшанкаром тесное сотрудничество для сдерживания России.