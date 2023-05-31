В США заявили о наилучших для Путина шансах победить на Украине WT: Путин установил правила с наилучшими шансами для победы на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы одержать победу на Украине, написал в своей статье для The Washington Times журналист Питер Моричи. По словам обозревателя, политику в области безопасности в Европе определяет именно российский лидер, а не президент США Джо Байден.

Путин провел красные линии — любое взаимодействие с силами НАТО, и в ход пойдет ядерное оружие. Опасаясь реакции Путина, Байден не смог оснастить Киев тактическими ракетами ATACMS, беспилотниками MQ-1C Gray Eagle и бомбами малого диаметра наземного базирования, — пишет автор.

По мнению Моричи, Путин воспользовался полной свободой действий, не боясь ответной реакции.

Американский журналист также отметил, что украинская армия готовится перейти в контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территории Донбасса и Крым. По мнению автора, у ВСУ небольшие шансы не только потому, что Байден колебался с поставкой Киеву истребителей F-16 и дальнобойных ракет, но и потому, что стратегия США и НАТО в отношении Европы «граничит с умиротворением».

Ранее бывший пилот ВВС США Джон Венейбл, летавший на F-16, рассказал, что основная проблема этих самолетов в их уязвимости перед российскими системами ПВО. По его словам, они могут быть обнаружены ВС РФ на довольно большом расстоянии и атакованы еще до подлета к цели.