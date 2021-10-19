В США заявили о моделировании гиперзвуковой войны с Россией

В США провели крупномасштабную войну, в которой смогли смоделировать возможный конфликт с Россией и Китаем и применить гиперзвуковое оружие. Об этом заявили американские эксперты в статье, которая была опубликована в британской газете The Telegraph. Аналитики пришли к выводу, что их армия будет безнадёжно разгромлена.

США рискуют стать третьим колесом в гиперзвуковой гонке, отставая от России и КНР, — сказал специалист Ник Аллен.

По его словам, возможный крупномасштабный конфликт будет сильно отличаться от войн прежних лет. Он считает, что в дополнение к гиперзвуковому оружию будут применяться «рои дронов» с искусственным интеллектом.

По прогнозам аналитиков, противники США начнут конфликт с «кибернетического Пёрл-Харбора», выведут из строя американские натовские системы связи. Далее будет нанесён удар гиперзвуковыми ракетами по американским. Как отмечается, с появлением этого оружия у Китая все американские вооружения стали устаревшими.

Эксперт также напомнил, что недавно Россия впервые успешно испытала свою гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подводной лодкой по учебно-практическим целям в Баренцевом море.

Эта ракета способна развивать скорость 8 Махов и может быть оснащена ядерной боеголовкой, чтобы за считанные минуты уничтожать американские авианосцы. У капитана авианосца США будет всего несколько секунд на принятие решения в связи с неминуемым ударом. Ещё более продвинутой является гордость и радость Кремля — гиперзвуковая ракета «Авангард», которая достигла ошеломляющих 27 Махов, — говорится в статье.

Как сообщается, «Авангард» будет принят на вооружение в следующем году. Это фактически выведет Россию на первое место в гиперзвуковой гонке.

Ранее военный эксперт Виктор Мураховский оценил опасность ли для России китайские гиперзвуковые ракеты.

Мураховский отметил, что многие версии СМИ фантазийные, «гиперзвук» давно уже есть и у Китая, и у других ведущих держав. По словам эксперта, боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты входит в атмосферу на скорости в несколько десятков тысяч километров. Просто нет понимания, что такое гиперзвуковое изделие.

Сейчас основной опасностью подобных ракет является не их скорость, а умение маневрировать при подходе к цели. В таком случае сбить их может быть «весьма проблематично». Россия, в свою очередь, способна успешно им противостоять.