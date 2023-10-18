В США заявили о «максимум нескольких десятках» жертв в больнице Газы Офицер ВВС США: в госпитале в Газе погибли максимум несколько десятков человек

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Пентагоне считают, что число жертв удара по больнице в секторе Газа составляет «максимум несколько десятков», заявил офицер ВВС США, чьи слова приводит Newsweek. При этом собеседник издания подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив на самом деле не знают точное количество погибших. Однако там уверены, что палестинские источники преувеличивают масштаб трагедии.

Мы не знаем, сколько людей погибло, равно как и Израиль. Но разведка, наша и израильская, предполагает максимум несколько десятков [жертв], — сказал он.

Кроме того, согласно результатам анализа американской разведки, которые приводит CNN, речь идет о наземном взрыве, а не об авиаударе по госпиталю. Указывают на это обширные повреждения от огня и разбросанные обломки, считают в Пентагоне. Однако стоит отметить, что на месте не было воронки, которая указывала бы на применение бомбы, уточнил один из источников канала.

Хотя мы продолжаем собирать информацию, наша текущая оценка, основанная на анализе изображений с воздуха, перехватов и информации из открытых источников, заключается в том, что Израиль не несет ответственности за вчерашний взрыв в больнице в Газе, — сказала представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своей речи в начале встречи с американским лидером Джо Байденом не упомянул о ракетном обстреле госпиталя в секторе Газа, в результате которого погибли минимум 800 мирных жителей. В свою очередь глава Белого дома заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой».

Тем не менее Байден после переговоров с руководством Израиля объявил, что Вашингтон выделит гуманитарную помощь сектору Газа и Западному берегу реки Иордан в размере $100 млн. По его словам, эти средства помогут более чем одному миллиону палестинцев.