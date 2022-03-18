В США заявили о готовности защититься от ядерных угроз

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США способны защититься от ядерных угроз. Несмотря на это, по его словам, никто не хочет увидеть, как используют ядерное оружие. Глава военного ведомства США добавил, что любая риторика о ядерном оружии не помогает снизить градус напряжённости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Никто не хочет увидеть, я думаю, как используют ядерное оружие. США уверены в своих возможностях и способности защитить себя, — поделился Ллойд.

Большинство членов Конгресса США поддерживают установление бесполётной зоны на Украине, несмотря на то, что в администрации президента США неоднократно заявляли, что эти шаги могут привести к прямой конфронтации с Москвой.

Бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project Пол Колбе ранее заявил, что Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой. Он добавил, что взамен Анкара получит американские аналоги, а также возобновятся поставки F-35. Он напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона. По мнению эксперта, такая сделка помогла бы восстановить отношения между Турцией и США. Параллельно с этим, отметил Колбе, Украина получит нужное вооружение.