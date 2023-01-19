В США заявили о готовности Вашингтона начать войну с Россией NYT: администрация Байдена готова помочь Киеву ударить по Крыму

Фото: Manfred Vollmer/Global Look Press

Администрация Байдена рассматривает вариант оказания помощи Украине в нападении на Крым, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Издание отмечает, что Вашингтон готов пойти на этот шаг, даже если эти действия могут привести к значительной эскалации конфликта на Украине. Журналисты отметили, что для этого могут быть использованы РСЗО HIMARS.

Сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров. Вашингтон готов пойти на такой шаг, несмотря на то, что такие действия могут привести к эскалации конфликта на Украине, — сказано в публикации.

Основным аргументом для американской администрации, по мнению автора материала, является то, что удары по Украине якобы наносятся с территории российского полуострова.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале ранее рассказал, что ВС России перемололи в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге. Он добавил, что у Украины осталось в совокупности около 140–150 тысяч боеспособных солдат. Он оценил общие потери ВСУ в 150 тысяч человек. По его словам, Киев из-за нехватки мобилизационного ресурса начал набирать в армию подростков в возрасте от 13 лет, а также недееспособных людей.