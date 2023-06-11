Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что американские власти планируют пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на «Северных потоках» и подрывом Каховской ГЭС. Интервью было опубликовано на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера. По словам эксперта, в американской администрации понимают, что Киев не сможет добиться успеха в конфликте с Москвой.
Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение, — сказал Макговерн.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что Зеленский получил неприятную новость о больших потерях ВСУ в живой силе и технике при попытках наступления в Запорожской области. По его информации, украинская сторона лишилась радара Hensoldt TRIMBLE-4D AAS, части системы ПВО Iris-T, танков AMX-10 и Leopard.
Брайен добавил, что система ПВО Iris-T и радар Hensoldt TRIMBLE-4D AAS были критически важны для ВСУ. Теперь ВС РФ получили господство в воздухе, отметил экс-сотрудник Минобороны США.