«Отдать Зеленского на съедение»: экс-аналитик ЦРУ о диверсиях на СП Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Вашингтон пожертвует Зеленским, чтобы скрыть свои преступления

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что американские власти планируют пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на «Северных потоках» и подрывом Каховской ГЭС. Интервью было опубликовано на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера. По словам эксперта, в американской администрации понимают, что Киев не сможет добиться успеха в конфликте с Москвой.

Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение, — сказал Макговерн.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что Зеленский получил неприятную новость о больших потерях ВСУ в живой силе и технике при попытках наступления в Запорожской области. По его информации, украинская сторона лишилась радара Hensoldt TRIMBLE-4D AAS, части системы ПВО Iris-T, танков AMX-10 и Leopard.

Брайен добавил, что система ПВО Iris-T и радар Hensoldt TRIMBLE-4D AAS были критически важны для ВСУ. Теперь ВС РФ получили господство в воздухе, отметил экс-сотрудник Минобороны США.