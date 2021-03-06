США заявили о готовности нанести ответный удар после атаки в Ираке

https://static.news.ru/photo/10b8f0ca-7f78-11eb-97c7-96000091f725_660.jpg Фото: Wikimedia

Ответный удар после обстрела иракской военно-воздушной базы Айн-эль-Асад США нанесут в подходящий момент. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Тегеран нанёс военный удар по военным объектам США, размещённым на иракской территории в ночь на 8 января 2020 года. Таким образом Иран ответил на гибель командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Мы хотим убедиться в том, что точно установили, кто стоит за этим. Тем, кто осуществил эту атаку, следует ожидать, что мы примем необходимые меры для того, чтобы защитить себя. Мы нанесём удар, если посчитаем, что это необходимо, в то время и в том месте, которые выберем сами, — цитирует Остина ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос, будут ли США наносить ответный удар, сообщил, что при принятии подобных решений «учитывается множество факторов».

Как писал NEWS.ru, Пентагон опубликовал видеозапись, которая была сделана с дрона в тот момент, когда иранские войска нанесли удар ракетами по американской авиабазе в Ираке в январе прошлого года. Ролик транслировался по телеканалам в Соединённых Штатах.

На кадрах, снятых на инфракрасную камеру, видно, как на объекты базы Эйн-аль-Асад сыплются одна за другой шесть ракет. Разные источники при этом утверждали, что во время атаки было использовано от 11 до 16 ракет. Тогда урон был нанесён истребителям ВС США, но никто из американских военных не погиб.