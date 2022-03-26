В США заявили о битве на Украине до «последнего украинца»

США поддерживают на Украине необъявленный конфликт с Россией ради сохранения в мире статуса гегемона. В этой ситуации Вашингтон станет бороться с Москвой «до последнего украинца», заявил отставной американский дипломат, сообщает РИА Новости.

Мне кажется, всё, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на их продление, — считает Фриман.

По его мнению, Белый дом действовал так, что у России не осталось другого выхода, как начать спецоперацию. При этом действия США привели к благоприятной для Вашингтона ситуации, поскольку события на Украине выгодны национальному военно-промышленному комплексу и НАТО. Кроме того, в стране усиливается негативное отношение к Москве, подчеркнул экс-дипломат.

Ранее стало известно, что Вашингтон не старается разрешить ситуацию на Украине, а только «подливает масла в огонь». Об этом говорят попытки Белого дома по принципу мафии заставить осуждать Россию нейтральные страны, считает китайская Global Times. Вашингтон использует ситуацию на Украине, чтобы получить геополитическую выгоду, добавили в издании.