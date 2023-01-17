В США заявили, что Вашингтон использует Украину против России 19FortyFive: США используют Украину для прокси-войны с Россией

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Американский политолог Тед Гален Карпентер в статье для издания 19FortyFive заявил, что США эксплуатируют Украину как пешку в опосредованной войне НАТО против России. По словам эксперта, для завершения конфликта должны быть проведены переговоры, в ходе которых должен быть принят нейтральный статус Украины. Он назвал украинский конфликт следствием высокомерного решения Вашингтона расширить НАТО до границ России.

Вашингтон использует Украину в качестве пешки в прокси-войне НАТО против России — стратегии, которая создает кошмарную перспективу кровавого, многолетнего конфликта. Чтобы конфликт завершился, должны состояться переговоры, итогом которых стал бы нейтралитет Украины, — написал Карпентер.

Он допустил эскалацию конфликта до противостояния НАТО с Россией с применением ядерного оружия.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес ранее заявил, что США создали НАТО для расширения своего влияния в странах Европы. Он отметил, что политикам следует перестать представлять Альянс и военно-промышленный комплекс. Уоллес подчеркнул, что люди хотят мира и завершения прокси-войны, которую ведут США и НАТО.