В США заявили, что Украина может остаться без союзников после перемирия Болтон: если Путин предложит мир, Украина может остаться без союзников на Западе

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Владимир Зеленский

Если наступление ВСУ провалится, и президент России Владимир Путин предложит перемирие, Украина может лишиться ключевых западных союзников, заявил в статье для 19fortyfive экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, западные лидеры могут захотеть остаться в истории военного конфликта миротворцами, и вступить в переговоры.

Если весеннее наступление Киева не приведет к значительному прогрессу на поле боя, Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры <…>, политические лидеры в Берлине, Париже и даже в Вашингтоне будут испытывать огромное искушение согласиться на прекращение огня и вступить в переговоры, — утверждает Болтон.

Он считает, что в переговоры могут вступить президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и многие другие западные лидеры. По мнению американского чиновника, именно из-за этого в последнее время уменьшилась финансовая и военная поддержки Киева. Болтон уверен, что Украина уже не сможет вернуть контроль над всеми своими территориями, а страны Запада не станут поставлять оружие как раньше.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условия для проведения переговоров по Крыму. По его словам, Киев готов к переговорам лишь в том случае, если ВСУ окажутся у административных границ полуострова. При этом он отметил, что Украина желает демилитаризации региона.