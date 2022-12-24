В США заявили, что Турция продолжает сотрудничать с РФ вопреки санкциям WSJ: Турция продолжает сотрудничество с Россией вопреки санкциям Запада

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает развивать экономическое сотрудничество с Россией вопреки западным санкциям, пишет американская газета The Wall Street Journal. В материале издание отмечается, что Анкара игнорирует решения партнеров по НАТО относительно Москвы. По мнению американских журналистов, Эрдоган сделал ставку на свое политическое будущее в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган углубляет экономические связи с Россией в рискованной попытке поддержать экономику своей страны. Он игнорирует санкции Запада в отношении Москвы на фоне спорных отношений с партнерами НАТО, — сказано в публикации.

В статье предположили, что у двух стран взаимовыгодные отношения, так как у Турции напряженные отношения с Западом, а России необходимо налаживать торговлю через Черноморский регион.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы чиновники отметили важность единства НАТО в контексте ситуации вокруг Украины. Блинкен также поблагодарил турецкого коллегу за усилия Анкары, которые нацелены на продолжение зерновой сделки, реализуемой при посредничестве ООН.