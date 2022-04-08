NI: санкции Вашингтона против других стран не работают

США, вводя санкции против других стран, добиваются разрушения их экономики. Однако данная стратегия ещё ни разу не сыграла на руку американским властям, заявил обозреватель National Interest Уилл Смит. По мнению журналиста, руководители Сирии, Ирана, Венесуэлы и КНДР доказали, что никакие экономические трудности не заставят их принять ультиматумы.

Жёсткие требования Соединённых Штатов, которые государства зачастую воспринимают как угрозу своим основным интересам или существованию, объясняют безуспешную политику санкций, — заявил Смит.

Он подчеркнул, что Белый дом вводит санкции с расплывчатыми или постоянно меняющимися условиями, избегая при этом дипломатических контактов. Власти государств теряют надежду на то, что ограничения когда-либо будут сняты.

США могут повторить ошибки прошлого в ситуации на Украине, так как до сих пор не озвучили конкретные условия для снятия рестрикций с России, добавил обозреватель.

31 марта США расширили ограничительные меры в отношении РФ. Минфин внёс в санкционный список ещё 21 организацию и 13 лиц, связанных с деятельностью в киберпространстве и современными технологиями.

Помимо этого, казначейство определило три отрасли российской экономики, сотрудников и предприятия которых американские власти смогут включать в санкционные списки. В перечень попали такие компании, как НИИ молекулярной электроники, ООО Научно-технический центр «Метротек», ООО «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор» и «Т-Платформы».