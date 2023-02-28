В США заявили, что Россия в шаге от освобождения ДНР Bloomberg: на Украине появились сигналы о готовности ВСУ уйти из Артемовска

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Обозреватели Александр Кудрицкий и Марк Чемпион в статье для Bloomberg заявили, что Вооруженные силы РФ находятся в шаге от освобождения Артемовска, которое позволит Москве вплотную приблизиться к возвращению всей Донецкой Народной Республики (ДНР). В материале агентства отмечается, что ВСУ уже не готовы защищать город «любой ценой».

Освобождение Артемовска станет шагом к тому, чтобы Россия установила контроль над всей украинской частью Донбасса, которую президент Владимир Путин объявил частью России, — сказано в публикации.

Журналисты добавили, что украинские военные находятся под большим давлением из-за «интенсивных боев». По их словам, огромный вклад в достижении своих целей ВС РФ обязаны бойцам ЧВК «Вагнер».

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся в боях за контроль над Артемовском, сообщил, что положение украинских войск под городом значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что ВСУ «все держат».