Салливан: Россия может занять Донбасс «в любой момент»

Россия может занять Донбасс в любой момент, полагает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В эфире телеканала NBC он заявил, что ситуация вокруг Украины находится «в окне, когда что-то может случиться», поэтому в США считают, что «эскалация и вторжение возможны в любой момент».

Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс. Или же они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию, <...> или же они могут предпринять полномасштабное вторжение, — сказал он.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что в США идёт подготовка к значительному миграционному кризису на Украине в связи с обострением ситуации в регионе. В европейских странах также обсуждают варианты размещения беженцев, поскольку считают, что украинцы будут бежать в другие страны Европы.

Другое американское издание The Washington Post сообщило, что Россия почти завершила масштабную подготовку к возможному вторжению на Украину. К границе с соседней страной переброшены примерно 70% от необходимого числа российских военнослужащих.

В США считают, что российским войскам хватит двух дней для того, чтобы дойти до Киева. В результате конфликта могут погибнуть до 50 тысяч мирных жителей. Число беженцев может составить до 5 млн человек, что спровоцирует новый миграционный кризис.