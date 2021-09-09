В США заявили, что Россия готовится к партизанской войне с НАТО

Россия и Белоруссия на учениях «Запад-2021» готовятся к партизанской войне с НАТО. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Марк Епископос.

Крупномасштабный конфликт с Западом в традиционном его понимании не является основной целью этих манёвров. Значительная часть учений пройдёт в урбанизированной местности. Такой выбор можно объяснить тем, что Россия готовится к партизанской войне с НАТО, — говорится в статье.

Отмечается, что манёвры будут состоять из двух этапов. Сначала произойдёт мобилизация и развёртывание российских и белорусских войск в первые дни предполагаемого вторжения сил Соединённых Штатов и их союзников. Во второй фазе Москва применит весь спектр имеющихся у неё вооружений, чтобы нанести поражение войскам условного противника.

Епископос считает, что Украина, Польша и Латвия выразили серьёзную озабоченность по поводу своей безопасности из-за российско-белорусских учений.

Практическая фаза совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» пройдёт с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В манёврах примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолётов и вертолётов, а также около 760 единиц боевой техники, включая 15 кораблей.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна предоставлять европейской стороне больше информации о военных учениях «Запад-2021». Он заметил, что в странах Прибалтики, в Польше и на Украине всё больше растёт обеспокоенность российскими военными планами. Столтенберг также заявил, что предыдущие учения были куда масштабнее, нежели анонсировала Москва.