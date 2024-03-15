В США заявили, что не признают легитимность выборов в новых регионах РФ Госдеп: США не признают легитимность и итоги выборов в новых регионах РФ

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Соединенные Штаты не признают и не будут признавать легитимность и итоги президентских выборов в России на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер на брифинге. По его словам, Вашингтон не учитывает результаты референдумов в этих регионах.

США, вопреки итогам волеизъявления граждан ЛДНР и упомянутых областей, продолжает считать эти регионы частью Украины, отметил Миллер. Пресс-секретарь также предупредил об ответственности «в том числе тех, кто выступает наблюдателями на выборах».

Ранее помощник генсека ООН Халед Хиари признал, что предстоящие выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, «вызывают глубокую тревогу» в международной организации. По его мнению, эти регионы вошли в состав России по результатам референдумов в соответствии с международным правом и в рамках признанного принципа права на самоопределение.

Как уточнял до этого заместитель председателя Народного совета ДНР Андрей Крамар, у жителей Авдеевки с гражданством РФ будет возможность проголосовать на выборах президента страны в том числе в пунктах временного размещения. Также предусмотрены и мобильные избирательные участки, констатировал он.