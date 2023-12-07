В США заявили, что конфликт на Украине перестал быть региональным Курт Кэмпбелл: конфликт на Украине более не является региональным

Украинский кризис более не является региональным конфликтом, в него вложились многие страны, приводит ТАСС заявление кандидата на пост первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла. Политик является протеже американского лидера Джо Байдена и выступает в четверг, 7 декабря, перед конгрессменами.

Послушайте, правда заключается в том, что отчаянная схватка на Украине более не является региональным конфликтом. В огромной степени [в это] вложились многие внешние игроки, — цитирует агентство дипломата.

В послужном списке Кэмпбелла — работа координатором по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома. В 2009-2013 годах он являлся помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Кроме того, 66-летний политик, которого американские СМИ называют «рукой Байдена в Азии», обратил внимание конгрессменов, что Белый дом относится к Ирану как к «стратегическому заклятому врагу» и ищет способы подать Тегерану «военный сигнал». Он призвал присутствующих сделать все, чтобы дипломатически изолировать исламскую республику в международном сообществе и подготовить для нее «суровые ответы».