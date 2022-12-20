Конфликт на территории Украины оборачивается против США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. На своем канале на YouTube он подчеркнул, что мир больше не хочет навязанной американской и англо-германской гегемонии. И Вашингтон, считает военный, больше не в состоянии ее насаждать.
Честно говоря, американцам самим это не нужно. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс, — заметил Макгрегор.
По мнению полковника, элита старается втянуть американскую сторону в прямой конфликт с РФ. Он также вспомнил о втягивании США в «вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор». Макгрегор уточнил, что речь идет о кампаниях в Ираке и Афганистане.
Также военный объяснил, почему в мире подходит к концу эра американской гегемонии. По его словам, это связано с тем, что Штаты в финансовом положении практически разорены.
Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что в случае прямого столкновения НАТО сможет победить Россию в течение трех дней. Политика цитирует новостной журнал Newsweek. Сам политик таким образом на своей странице в социальной сети ответил на вопрос одного из пользователей.
Подписчик спросил, по какой причине НАТО до сих не победила Россию в открытом противостоянии. Кинзингер понадеялся, что так пользователь Сети шутит.