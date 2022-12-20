В США заявили, что конфликт на Украине оборачивается против Вашингтона Экс-помощник главы Пентагона Макгрегор: конфликт на Украине оборачивается против США

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Конфликт на территории Украины оборачивается против США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. На своем канале на YouTube он подчеркнул, что мир больше не хочет навязанной американской и англо-германской гегемонии. И Вашингтон, считает военный, больше не в состоянии ее насаждать.

Честно говоря, американцам самим это не нужно. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс, — заметил Макгрегор.

По мнению полковника, элита старается втянуть американскую сторону в прямой конфликт с РФ. Он также вспомнил о втягивании США в «вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор». Макгрегор уточнил, что речь идет о кампаниях в Ираке и Афганистане.

Также военный объяснил, почему в мире подходит к концу эра американской гегемонии. По его словам, это связано с тем, что Штаты в финансовом положении практически разорены.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что в случае прямого столкновения НАТО сможет победить Россию в течение трех дней. Политика цитирует новостной журнал Newsweek. Сам политик таким образом на своей странице в социальной сети ответил на вопрос одного из пользователей.

Подписчик спросил, по какой причине НАТО до сих не победила Россию в открытом противостоянии. Кинзингер понадеялся, что так пользователь Сети шутит.