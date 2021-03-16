В США заявили, что Иран добивался поражения Трампа на выборах

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Власти Ирана пытались добиться поражения экс-президента США Дональда Трампа на выборах президента. Об этом говорится в докладе разведсообщества США, посвящённом вмешательству в выборы.

Ранее сообщалось, что американская разведка возложила ответственность за вмешательство в выборы осенью 2020 года на Иран и Россию. При этом Москва якобы действовала в интересах Трампа.

Мы считаем, что Иран проводил многонаправленную скрытую кампанию влияния, направленную на то, чтобы подорвать шансы бывшего президента Трампа на переизбрание, — цитируе т Reuters документ.

Американская разведка уверена, что Тегеран напрямую не поддерживал соперников Трампа. Однако иранские спецслужбы пытались подорвать доверие общественности к выборному процессу и институтам США, посеять раздор и обострить социальную напряжённость.

В американском разведсообществе считают, что указание последовало от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а воплощали эту политику в жизнь служащие иранской разведки и вооружённых сил.

Как сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп помиловал 15 человек, среди которых были обвиняемые по делу о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году бывший советник предвыборного штаба Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан.

Позднее президент США подписал указ о помиловании ещё двух фигурантов «российского дела» — своего советника Роджера Стоуна и бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта.